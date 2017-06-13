İnşaat işçilerinin iftara kadar süren sıcakla imtihanı

DİYARBAKIR/MARDİN (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA/ OSMAN ÖKSÜZ - Hava sıcaklığının 38 derece olduğu Diyarbakır ve Mardin'de ramazanda da inşaatta çalışmak zorunda olan işçiler, evlerine ekmek götürebilmenin mücadelesi veriyor.

Ramazanda sıcak havaya rağmen ailelerinin geçimini sağlamak için tuğla taşıyan, sıva yapan, beton döken, demir bağlayan ve tesisat döşeyen inşaat işçileri, yüksek hava sıcaklıklarında kimi zaman iftara kadar çalışıyor.

Yorulduklarında gölgede kısa süre verilen molaların ardından işçiler daha sonra çalışmaya devam ediyor.

-"Haftanın 7 günü 10 saat çalışıyoruz"

Diyarbakır'daki işçilerden 2 çocuk babası Mehmet Vural, 8 yıldır inşaatlarda çalıştığını belirtti. Saat 08.30'da işbaşı yaptığını ifade eden Vural, "35-40 dereceye varan sıcaklıklarda çalışmak mecburiyetindeyiz. Haftanın 7 günü 10 saat çalışıyoruz. Allah'ın verdiği güç olmasa çalışamayız. Çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için çalışıyoruz." dedi.

Ferhat Akman, sabah erkenden işbaşı yaptıklarını ve yevmiye ile çalıştığını söyledi.

Ramazanın sıcak havaya denk geldiğine işaret eden Akman, daha önce şehir dışına çalışmaya gittiğini bu ramazanda ise Diyarbakır'da iş bulduğu için buna gerek duymadığını aktardı. Akman, "Sıcak da olsa herkes kendi ekmeğini kazanma peşinde. Allah yardımcı oluyor." diye konuştu.

Sıva ustası Mesut Esen, güneşin altında sıva yaparken zorlandığını ancak sabırla çalışmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

"İmkanımız olmadığı için bu ayda hem oruç tutuyor hem de çalışıyoruz. Çünkü çalışmasam eve ekmek götüremem, çoluk çocuğuma bakamam. Onun için hem orucumu tutuyorum hem de işim ağır olmasına rağmen çalışıyorum." diyen Esen, eve helal kazanç götürebilmek için alın teri dökmeye devam ettiğini kaydetti.

- "Geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayım"

Tesisat ustası Abdulkadir Admış da ekmek parası için çalıştıklarını belirtti.

"Sabah saat 08.00'de gelip çalışıyorum. Yorulduğumuzda ara veriyor, dinlendikten sonra çalışmaya devam ediyoruz. Geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayım." ifadelerini kullanan Admış, iftardan sonra istirahat ettiğini aktardı.

Sıva ustası İhsan Ertem de ramazanda çalışırken zorlandığını söyledi.

Ramazanı çalışarak geçirdiklerine işaret eden Ertem, "Ancak Allah yardım ediyor. İnsanlar azimle zorlukların üstesinden gelebilir. Sıkıntısız hiçbir şey olmuyor." şeklinde konuştu.

Demir ustası Abdullah Aslanca, güneşin altında çalışmanın zor olduğunu ancak ramazanı çalışarak geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Aslanca, "Sıcaklıklar önemli değil. Zorluklara rağmen oruçtan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.



