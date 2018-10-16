İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi eylülde geriledi

İSTANBUL (AA) - İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, eylülde bir önceki aya göre 2,58 puan düşerek 87,49 puan olarak gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Eylül 2018 sonuçları açıklandı.



İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler eylül ayında bir önceki aya göre 2,1 puan düştü. Eylül ayında faaliyetler çalışma gün sayısının geçen yıla ve bir önceki aya göre artmasına rağmen gerilemeye devam etti.

Dolayısıyla faaliyetlerde son iki ayda hissedilir bir gerileme gerçekleşti. Eylül ayındaki gerilemede piyasalarda yaşanan mali sıkıntılar belirleyici oldu. İhracat hariç diğer faaliyetlerde gerilemeler ortaya çıktı.

Yurt içi satışlar eylül ayında azaldı. İhracat eylül ayında sınırlı bir artış gösterdi. Üretimde de gerileme devam etti. Cirolar eylül ayında özellikle iç satışlardaki düşüşe paralel olarak zayıf kaldı. Yurt dışı satış fiyatlarındaki artış ise durağanlaştı. Döviz kurları, fiyatlar, maliyetler ve faiz oranlarında görülen hızlı artışlar faaliyetlerde küçülmeye yol açtı.





- Mali göstergelerde yaşanan sert artışlar güveni olumsuz etkiledi





Güven Endeksi’nde, ağustos ayında yaşanan kuvvetli gerileme eylül ayında yavaşlayarak sürdü. Güven Endeksi’ndeki bu gerilemede yine ekonomik ve dış politik belirsizlikler ile mali piyasalardaki oynaklıklar ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı etkili oldu. Eylül ayında faaliyetlerdeki gerilemenin sürmesi de güveni olumsuz etkiledi.

Güven seviyesi bir önceki aya göre 2,1 puan düştü. Eylül ayında güven seviyesi 14,5 puan fark ile geçen yılın eylül ayı güven seviyesinin de çok altında kaldı. Türkiye ekonomisi, inşaat sektörü ve inşaat malzemeleri sanayisine ilişkin güven kaybı eylül ayında yavaşlayarak devam etti.

Yurt içi pazarlarda eylül ayında da güven kaybı gerçekleşti. İhracat pazarlarında ise güven eylül ayında sınırlı ölçüde arttı. Güven Endeksi’nin ekonomi politikaları ile dış politika risklerine karşı hassasiyeti devam ediyor. Güven seviyelerinde iyileşme için güven artırıcı ilave adımlara ihtiyaç duyuluyor.





- Yurt içi siparişlerde düşüş Beklenti Endeksi’ndeki gerilemede belirleyici





Temmuz ayında bozulmaya başlayan ve ağustos ayında sert bir düşüş yaşanan beklentilerdeki gerileme, eylül ayında da sürdü. Faaliyetlerdeki gerilemenin sürmesi ve güven kaybı, beklentileri olumsuz etkilemeye devam etti.

Özellikle mali göstergelerde yaşanan artışların beklentiler üzerindeki olumsuz etkisi eylül ayında daha çok hissedildi. Beklenti Endeksi, eylül ayında bir önceki aya göre 3,1 puan birden düşerek son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Böylece son altı ayda beklentilerde toplam 14,1 puan gerileme yaşandı.

Bu gerileme ile birlikte eylül ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı döneminin beklenti seviyesinin 13,2 puan altına indi. İnşaat malzemeleri sanayisine ilişkin beklentilerde gerileme eylül ayında da sürdü. Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde keskin düşüş devam etti. İhracat siparişlerinde ise eylül ayında sınırlı artış yaşandı.

Önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentileri ise önemli ölçüde gerileme gösterdi. Beklentilerdeki bozulma inşaat malzemeleri sanayisinde, önümüzdeki aylarda küçülmenin devam edebileceğine işaret ediyor.





- Son 5 yılın en düşük seviyesi





Sonuç olarak, Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, eylül ayında 87,49 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeksi oluşturan alt endekslerde kuvvetli gerilemelerin yaşandığı eylül ayında, faaliyetler çalışma gün sayısındaki artışa rağmen geriledi.

Güven ve Beklenti Endekslerinde bozulma devam etti. Bütün bunlara karşılık ihracat endeksi, ihracat pazarları genel gidişatı ve alınan ihracat siparişleri artış gösterdi. Tüm bu koşullar altında Bileşik Endeks, eylül ayında 2,58 puan düşerek, son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

