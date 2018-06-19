İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi mayısta arttı

İSTANBUL (AA) - İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre 1,07 puan artarak 98,63 puana yükseldi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi'nin Mayıs 2018 sonuçları açıklandı.

Buna göre, endeks, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre 1,07 puan artış kaydetti.



İnşaat Malzemeleri Sanayisi Bileşik Endeksi, mayısta bir önceki aya göre ise 2,31 puan düşerek 98,63 puan olarak gerçekleşti. Bileşik Endeks'te, Temmuz 2016'dan sonraki en yüksek aylık gerileme yaşandı. Böylece, yeniden 100 puanın altına inen endekste, hem faaliyetlerin gerilediği hem de güven ve beklentilerde bozulmanın kuvvetlendiği görüldü.





- Faaliyetlerde beklentilerin üzerinde gerileme yaşandı





İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler mayıs ayında bir önceki aya göre geriledi ve beklentilerin altında bir performans gösterdi. Bu performansta Ramazan ayı ile birlikte erken seçim kararı ve tüketici ile yatırımcıların talebindeki bekle-gör eğilimi belirleyici oldu. Faaliyet Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan geriledi. Fakat geçen yılın mayıs ayının 7,5 puan üzerinde gerçekleşti.



Yurt içi satışlar mayıs ayında geriledi. İhracat ise mayıs ayında da istikrarlı artışını sürdürdü. Mayıs ayında üretim artışının yavaşlayarak gerçekleştiği Faaliyet Endeksi’nde cirolar iç satışlardaki gerilemeye bağlı olarak düştü. Yurt dışı satış fiyatlarında artış yaşanmaya devam etti.

Güven Endeksi'nde mayıs ayında önemli bir gerileme yaşandı. Güven endeksindeki bu gerilemede erken seçim kararı ile birlikte ortaya çıkan belirsizlikler etkili oldu. Mayıs ayında faaliyetlerde beklentilerin üzerinde gerileme yaşanması da güven kaybında belirleyici oldu. Güven seviyesi bir önceki aya göre 2,7 puan düştü. Ama asıl önemli değişim, güven seviyesinin 4,1 puan ile ilk kez mayıs ayında geçen yılın güven seviyesinin altına inmesi oldu.

Beklenti Endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre 2,5 puan düştü. Böylece nisan ayında başlayan gerileme hızlandı. Buna rağmen mayıs ayı beklenti seviyesi geçen yılın aynı dönemine göre 1,9 puan yukarıda kaldı.

Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde de yine önemli bir gerileme gerçekleşti. Önümüzdeki üç aya ilişkin ihracat siparişlerindeki artış mayıs ayında yavaşladı. Erken seçim kararının yarattığı belirsizlik ile önümüzdeki üç ayın üretim, yatırım ve istihdam beklentileri de geriledi. Seçime kadar olan dönemde beklentileri daha çok seçim sonrasına ilişkin açıklamaların ve seçim sonuçları öngörülerinin şekillendirmesi bekleniyor.

