Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam AB Balıkesir istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

İnsan kaçakçılarının denize attığı sığınmacılar

- BM, geçen hafta Yemen açıklarında insan kaçakçılarınca denize atılan 280 kişiden 226'sının kurtarıldığını açıkladı

İnsan kaçakçılarının denize attığı sığınmacılar

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Yemen açıklarında geçen hafta iki gemiden atılan 280 göçmenden 226'sının kurtarıldığı, 42 kişinin cesedine ulaşıldığı,12 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, iki gemiden zorla denize atılan 280 kişiden 226'sının kurtarılarak tedavi ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, 42 kişinin cesetlerine ulaşılırken, halen kayıp durumdaki 12 kişinin öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Denizden kurtarılanların büyük bir kısmının çok güçsüz ve zor durumda olduğu, IOM tarafından destek sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, IOM'un göçmenlere yardım ve kaybolanları aramak için Yemen sahillerinde devriye gezmeyi sürdüreceği vurgulandı.

Göçmenlerin Somali ve Etiyopya vatandaşı oldukları, kaçakçıların ise gemilerle Somali'ye döndükleri belirtildi.

IOM, bu yıl içinde 55 bin sığınmacının Yemen'e ulaşmak için Somali yarımadasından ayrıldığını açıklamıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GöçmenIOMYemen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5