İnsan Vakfı, Mescid-i Aksa'da iftar verdi

KUDÜS (AA) – İnsan Vakfı, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün eski şehir beldesinin içinde bulunan Mescid-i Aksa’da iftar programı düzenledi.

İnsan Vakfı tarafından Harem-i Şerif’in avlusuna kurulan iftar sofrasında onlarca Filistinli oruçlarını açtı. Namaz için Mescid-i Aksa'ya gelenler, Türkiye'den gelen yardımlarla iftarlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.



İnsan Vakfı Uluslararası İlişkiler Görevlisi Ahmet Yasir Feten AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Ramazan Berekettir, Paylaşın” sloganıyla başladığımız ramazan ayına Gazze, Mescid-i Aksa, Yemen, Suriye ve Uganda da iftar, kumanya ve bayram harçlığı dağıtımı ile geçirmek istedik.” dedi.



Mescid-i Aksa’nın kendileri için özel bir anlamı olduğunu ifade eden Feten, “İnsan Vakfı olarak işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa’da Filistinli kardeşlerimizle beraber bugün iftarımızı açacağız.” ifadelerini kullandı.



Feten, iftar programlarının ardından Gazze’de de çeşitli yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade ederek, “Buradaki iftarımızın ardından Gazze'de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yaralanmış yetimlerimize Ramazan Bayramı için harçlık dağıtımı yaparak, ailelerine kumanya dağıtımında bulunacağız. İnşallah çalışmalarımıza işgal altındaki Filistin’in her tarafında devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.