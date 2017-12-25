İnsani yardımlarda

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Beşir Derneğinin "Nitelikli Yardım Projesi" kapsamında hayata geçirdiği "Bireysel Yardım Modeli" sayesinde, ihtiyaç sahipleri limitleri dahilinde istedikleri ürünleri sipariş verebiliyor.

Yardıma muhtaç kişilerin internet ya da telefonla verdiği siparişler, dernek gönüllüleri tarafından hazırlanarak adrese teslim ediliyor.

Bu sayede, standart yardım paketleriyle muhtaçlara ihtiyaçları olmayan ürünlerin ulaştırılmasının önüne geçilerek hem israf önleniyor hem de kaynakların verimli kullanılması sağlanıyor.

Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelinde oluşturdukları 256 temsilcilik ile Türkiye'nin en yaygın insani yardım organizasyonu olma yolundu ilerlediklerini söyledi.

Yurt içi ve yurt dışında bir çok faaliyet yürüttüklerini, bunu yaparken de insan odaklı olmanın gayretiyle çalıştıklarını anlatan Sarıyar, şunları kaydetti:

"Bağışçılarımızdan aldığımız emanetleri gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek, tekrar raporlamasını yapabilmek ve bağışçımızı bilgilendirebilmek vazifelerimiz arasında. Bununla ilgili ciddi projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda Beşir Derneği kendi yazılımını geliştirdi. Otomasyon sistemi üzerinde hem bağışçılarını hem yardım alanları hem de gönüllüleri takip edebilecek bir yapıya sahip. Artık Bireysel Yardım Modeli adı altında Türkiye içinde ve dışında uyguladığımız bir yardım modeli var. Tamamen kişinin ihtiyaçlarına odaklı bir yardım modeli."

- Siparişler internet ve telefonla alınıyor

Sarıyar, yardım için başvuru yapan ihtiyaç sahibi ailelere, yapılan incelemenin ardından aylık alışveriş limiti belirlendiğini ifade ederek, limit dahilinde internet üzerinden ya da telefonla alınan siparişlerin hazırlanarak bölge müdürlükleri aracılığıyla kişilerin adreslerine teslim edildiğini anlattı.

Bu sistemle her ay 15 bin kişiye yardım ulaştırıldığına dikkati çeken Sarıyar, Nitelikli Yardım Projesi yanında Paylaşım Noktası Programı ile de ihtiyaç sahiplerine destek olduklarını belirtti.

Sarıyar, bu program kapsamında da 33 ilde sosyal market açtıklarını dile getirerek, "Buralarda gıda, giyim, temizlik, ev gereçleri ve diğer ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Ailelerimiz bu marketlerden kendi gönüllerince, limitleri dahilinde aylık alışverişlerini yapıyorlar" dedi.

- "İhtiyacı olmayana şeker vermek israf"

Suriye'de de iki noktada sosyal market açtıklarını ifade eden Sarıyar, yakın zamanda Cerablus'ta ve Arakanlı mülteciler için Bangledeş'te de sosyal marketler kuracaklarını anlattı.

Amaçlarının insanların ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Sarıyar, şöyle konuştu:

"Diğer türlü ihtiyacı olmayana kazak vermek, şeker vermek hem kaynaklarımızı israf etmemize hem de mükerrer dağıtımları çoğaltmamıza neden oluyor. Biz bireysel yardımlarla kişinin ihtiyacı neyse onu ulaştırmaya çalışıyoruz ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmanın gayretinde oluyoruz. Kıt kaynaklarımız karşısında sınırsız istekler var. Tüm bunların Bireysel Yardım Modeli ile çözülebileceğine inandığımız için bu çalışmayı yurt genelinde ve yurt dışında etkin bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Hem bağışçılarımız hem de ihtiyaç sahibi ailelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanan bir proje oldu."

Sarıyar, insani yardım faaliyetleri dışında Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağış kampanyaları da düzenlediklerine değinerek, gönüllülerce oluşturulan platformda yaklaşık 30 bin bağışçının her türlü acil durum için hazır olduğunu söyledi.