ANKARA (AA) - UĞUR ÇİL - Kuveytli ressam Esad Bunaşhi, sanatın tüm insanlığa hitap eden bir dil olduğunun altını çizerek "Sanat bir iletişim aracıdır. İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır." dedi.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri kapsamında Ankara'da açılan "İnsan Yaratılışı" adlı sergide eserleri tanıtılan Kuveytli ressam çift Esad Bunaşhi ve Meryem Almulla, AA muhabirine resim sanatı ve kültür hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bunaşhi, ressamlığa yaklaşık 20 yıl önce başladığını belirterek "Sanatımın merkezinde insan ve insanların birliği bulunuyor. Bu çerçevede yüzler, tarihi kökler ve insanoğlunun yolculuğunu resmediyorum. Bunlar benim sanat hayatıma yön veriyor." diye konuştu.

Türkiye'ye ikinci defa geldiğini ve buradaki serginin, 7. şahsi ve Kuveyt dışındaki ilk sergisi olduğunu dile getiren Bunaşhi, "Eşimle de yaklaşık 2 sene önce sanat aracılığıyla tanışıp evlendik." ifadelerini kullandı.

Bunaşhi, sanatın tüm insanlığa hitap eden bir dil olduğunun altını çizerek "Sanat bir iletişim aracıdır. İnsanları birbirine bağlayan dilin adı sanattır." dedi.

Kuveyt'in 1760'taki halini resmettiği tablosu hakkında konuşan Bunaşhi, Kuveytli tarihçi ve araştırmacı Beşar Hilafu'nun yaptığı araştırmalarla Batılı gezginlerin seyahatnamelerinde yer alan bilgileri derlediğini ve bu tablonun ortaya çıktığını kaydetti.

Bunaşhi, Kuveyt'in tarihi hakkında yazılmış bir kitap bulunmadığına, sadece bazı kitaplarda kısa bilgiler olduğuna dikkati çekerek "Biz elimizdeki bilgileri İngiliz üniversitelerinin yaptığı araştırmalardan, Portekizli ve Şamlı gezginlerin seyahatnamelerindeki bölümlerden bir araya getirdik." diye konuştu.

Bu tablo yapılmadan önce Kuveytlilerin yaşadıkları şehrin tarihi görüntüsü hakkında kesin bilgilere sahip olmadıklarının altını çizen Bunaşhi, "Bu sebepten dolayı bu tabloyla gurur duyuyoruz ve bu tablo ilk defa Kuveyt dışında Türkiye'de sergilendi." dedi.

Bunaşhi, tablonun Hindistan'da yapılan bir belgeselde, ABD'deki Harvard Üniversitesinin bir seminerinde ve İngiliz Hava Yolları tarafından da uçaklarda tanıtım amacıyla gösterildiğini belirtti.

Tablonun aynı zamanda Kuveyt'in yaşadığı değişimi de ortaya koyduğunu söyleyen Bunaşhi, "Tarihe saygı duyuyoruz ve ecdadımızın çöldeki zor şartlar altında sürdürdüğü hayata değer veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunaşhi, insanoğlunun sürekli bir değişim içinde olduğuna dikkati çekerek "Türkiye'yi, Anadolu'yu örnek aldığımızda insanoğlunun nasıl değiştiğini, geliştiğini, öğrendiğini ve neler inşa ettiğini görüyoruz. Bu şekilde de insanoğlunun kıymetini anlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanat çalışmalarının Türkiye ve Kuveyt arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunmasını umut ettiğini söyleyen Bunaşhi, "Yeni yapacağımız çalışma, Ankara ve Kuveyt tarihiyle ilgili olacak. Önümüzdeki yıllarda da inşallah Türkiye'de yeni bir sergi daha açarız." dedi.

Bunaşhi'nin eşi Almulla da resim sanatına uzun zamandır ilgi duyduğunu ve içinde olduğunu ifade ederek "Üniversite eğitimini tamamladığımdan beri resim sanatıyla iç içeyim ve çalışmalarımla bu sanata katkıda bulunmaya devam ediyorum. Türkiye'deki sergimiz de bunlardan bir tanesi." diye konuştu.



