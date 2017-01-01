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'İnsanlığı hiçe sayan sinsi saldırıyı kınıyorum'

Almanya Başbakanı Merkel, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "İstanbul'da, yeni yılı birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlığı hiçe sayan sinsi bir saldırı düzenlediler. Bu saldırıyı kınıyor ve size taziyelerimi sunuyorum." dedi.

'İnsanlığı hiçe sayan sinsi saldırıyı kınıyorum'

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Başbakan Merkel mesajında, saldırıyı kınayarak "Teröristler bir kez daha ülkenizde saldırıda bulundu. İstanbul'da, yeni yılı birlikte kutlamak isteyen insanlara, insanlığı hiçe sayan sinsi bir saldırı düzenlediler. Bu saldırıyı kınıyor ve size taziyelerimi sunuyorum. Bu sabah düşüncelerim kurbanlarla, aileleri ve dostlarıyla." ifadelerini kullandı.

"Bu zor saatlerde Türkiye'nin yanındayız"
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısını sert bir şekilde kınadı. Steinmeier, İstanbul'un bir kez daha "korkunç kanlı bir olayın kurbanı" olduğunu belirterek "Boğaziçi'nden yılbaşı gecesi gelen haberlerle sarsıldım." ifadesine yer verdi.

Dünyadaki milyonlarca kişi gibi yılbaşı gecesi birlikte güzel ve sorunsuz zaman geçirmek isteyen masum insanların ve gençlerin zalim ve korkakça bir saldırının kurbanı olduklarını belirten Steinmeier, “Bu olayı ve terörizmin her şeklini en sert şekilde kınıyoruz. Biz bu zor saatlerde Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Steinmeier, ailelerin ve yakınlarının acılarını derinden paylaştıklarını kaydederek çok sayıdaki ağır yaralıya acil şifalar diledi.

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