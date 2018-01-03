İnteraktif Uyarı ve Denetim Sistemi Projesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen İnteraktif Uyarı ve Denetim Sistemi Projesiyle seyir halindeki sürücülerin uyarılması ve denetlenmesi hedefleniyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nilgün Camkesen, üniversitenin Sütlüce yerleşkesinde projeye ilişkin bilgi verdi.

Yaklaşık 2 yıl önce başlayan projenin, İnteraktif Uyarı Sistemleri (İUS) ve İnteraktif Denetleme Sistemleri (İDS) olarak iki başlığa ayrıldığını belirten Camkesen, şunları kaydetti:

"Projenin genel amacı karayolu güvenliğini arttırmak. Çünkü güvenlik açısından baktığımız zaman rakamlar bize pek de parlak bir durumda olmadığımızı gösteriyor. İlk hedef kazaları azaltmak ve trafik güvenliğini arttırmak. İUS'ta Karayolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız verileri geliştirdiğimiz sistem yardımıyla sürücülere aktarmayı hedefliyoruz. Seyir halindeyken sisli bir bölgeye yaklaşırken, 'Dikkat edin sisle karşılaşacaksınız' ya da buzlanma varsa 'Dikkat edin buzlanmanın olduğu bir bölgeye yaklaşıyorsunuz' uyarılarının yapılmasını hedefliyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü her sene kaza verilerini açıklıyor. Kazaların yoğunlaştığı kara noktalar var. Emniyet Genel Müdürlüğü bu kara noktaları saptadıktan sonra gerekli düzenlemeleri, çalışmaları yapıyor. Bu kara noktaları sürücülere bildirip ona göre tedbir almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Otobüs yolcularına da bu bilgilerin anlık olarak aktarılmasını sağlayacağız."

Trafik kazalarının yüzde 90'ının sürücü kusurundan kaynaklandığını ifade eden Camkesen, bu hataların içinde de en büyük payın yüksek hız olduğunu söyledi.

Hız denetimlerinin etkin bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Camkesen, "İDS'de de burada devreye giriyor. Sürüş bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarımı sağlanacak. Biz kullanılacak materyallerin alt çalışmalarını yaptık. Bunlardan hangisinin kullanılacağına İçişleri Bakanlığı karar verecek. Ne zaman başlanacağına ve nasıl bir yol izleneceğine de yine bakanlık karar verecek. Araçlara takılacak olan GPRS'ten yararlanacak bir sistemle hızlarının belirli limitler dahilinde tutulmasına çalışılacak. Eğer hız limiti aşılırsa sürücüye gerekli uyarı yapılacak, uyarılara rağmen hızlı gidilmeye devam edilirse anında ceza kesilecek. Buna rağmen hız devam ederse emniyete bilgi verilecek ve araç trafikten men edilecek." diye konuştu.

Camkesen, 2010-2016'da Türkiye nüfusunun yüzde 8,3 artışına karşın sürücü belgesi sayısının yüzde 33, araç sayısının da yüzde 40 arttığını vurguladı.

Tükiye'de 2016 verilerine göre 21 milyon araç olduğuna dikkati çeken Camkesen, "Neredeyse 3 kişiden birine araç düşüyor. Manevi boyutu elbette tartışılamaz. Kazaların maddi zararı da yıllık 39-40 milyar liradır. Bu projede İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Çalışmamızın fikir babası da AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı. Bu projeyi Ilıcalı'nın da başında olduğu bir ekip olarak başlattık. İnşallah hayata geçer." diye konuştu.

Camkesen, projenin öncelikle yolcu taşılan araçlarla başlayarak mecburi uygulanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.