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'İnternet trafiği 2021'de üç katına çıkacak'

Cisco'nun 2017 Sanal Ağ İndeksi Raporu'nda, "Geçen yıl aylık ortalama 73,1 exabyte olan dünya genelindeki internet trafiği 2021'de 235,7 exabyte seviyesine ulaşarak 3,2 katına çıkacak." denildi.

'İnternet trafiği 2021'de üç katına çıkacak'

NEW YORK (AA) - ABD'li uluslararası ağ teknolojileri firması Cisco, dünya genelinde internet trafiğinin 2021 yılında üç katına çıkacağını duyurdu.

Cisco'nun "2017 Sanal Ağ İndeksi" (VNI) adlı raporuna göre, geçen yıl aylık ortalama 73,1 exabyte olan dünya genelindeki internet trafiğinin 2021'de 235,7 exabyte seviyesine ulaşarak 3,2 katına çıkacağı bildirildi.

Raporda, geçen sene kişi başına düşen aylık ortalama internet kullanımının 12,9 gigabyte olduğu aktarılarak, bunun 2021'de 2,7 katına çıkıp 35,5 gigabyte'a ulaşacağı vurgulandı.

Geçen sene 27,5 Mbps olan ortalama internet bağlantı hızının 1,9 katına çıkarak 2021'de 53 Mbps olması öngörülen raporda, internet kullanıcılarının dünya nüfusuna oranının da söz konusu dönemde yüzde 44'ten yüzde 58'e çıkmasının tahmin edildiği duyuruldu.

Mobil veri trafiğinin 2016-2021 yıllarında 7 kat artmasının beklendiğine işaret edilerek, geçen sene yüzde 9,8 olan mobil veri trafiğinin küresel internet trafiği içindeki payının da 2021'de yüzde 20,5 seviyesine çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

Raporda ayrıca, geçen yıl dünya genelindeki internet trafiğinin yüzde 67'sinin video görüntülerinden oluştuğuna dikkat çekildi. Bu oranın 2021'de yüzde 80'e yükselmesinin tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Muhabir: Övünç Kutlu

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