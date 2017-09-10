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INTERPOL Karadavi hakkındaki yakalama emrini kaldırdı

- Arap İnsan Hakları Örgütü: "Karadavi'nin ismi INTERPOL'ün internet sitesindeki kırmızı bültenle arananlar listesinden kaldırıldı"

INTERPOL Karadavi hakkındaki yakalama emrini kaldırdı

DOHA (AA) - Mısır'ın yakalama istemi üzerine, Uluslararası Polis Teşkilatı tarafından (INTERPOL) kırmızı bültenle aranan Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi (91) hakkındaki yakalama emrinin kaldırıldığı bildirildi.

İngiltere merkezli Arap İnsan Hakları Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin ismi INTERPOL'ün kırmızı bültenle arananlar listesinden çıkarıldı." denildi.

Açıklamada, Karadavi'nin adının listeye eklenme gerekçesinin ülkedeki adam öldürme ve yağmalama gibi suçlar olduğu, ancak bu suçların kendisinin ülke dışında bulunduğu zamanda gerçekleşmesinden dolayı dosyanın iptal edildiği ifade edildi.

INTERPOL'ün Mısır'da yaşanan olaylar hakkında artık daha fazla bilgiye sahip olduğu belirtilen açıklamada, kurumun Mısır'daki darbe yönetimi tarafından arananlar listesine eklenmesini istediği bütün kişilerin incelendiği ve suçsuz bulunduğu, ancak bir kişinin bunun dışında kaldığı açıklandı.

Arap İnsan Hakları Örgütü Başkanı Muhammed Cemil kararı memnuniyetle karşılayarak, "Bu olay, Mısırlıları katleden, suçsuz yere tutuklayan ve işkence altında sözde itirafçı yapan ve bu şekilde isimlerinin INTERPOL'e eklenmesini sağlayan darbe rejimine karşı kazanılan bir zaferdir." ifadelerini kullandı.

Lyon merkezli teşkilatın resmi internet sitesinde Aralık 2014'te yayımlanan kararda, Mısır ve Katar vatandaşı olan Yusuf el-Karadavi için, "kasıtlı olarak suç işlenmesine teşvik ve yardım, mahkumların kaçmasına yardım, kundaklama, vandalizm ve soygun" suçlarından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtilmişti.

Katar'da ikamet ettiği bilinen Karadavi, Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasına karşı çıkmış ve darbenin ardından cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi sert dille eleştirmişti.

Mısır yargısının, Karadavi hakkındaki suçlamaları gerekçe göstererek, Aralık 2013'te Karadavi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için INTERPOL'e başvuru yaptığı bildirilmişti.

INTERPOL, Mısır'ın talebi üzerine, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticisi pek çok kişi hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı.


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DohaİnetrpolŞeyh Yusuf El Kardavi
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