İnterpol tarafından aranan suçlu Yunanistan'da yakalandı

GÜMÜLCİNE (AA) - Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından terör suçundan aranan 22 yaşındaki Belçika vatandaşı bir kadın, Yunanistan'ın Korfu Adası'nda yakalandı.

Yunan "Corfupress" sitesinin haberine göre, İtalyan makamlarınca, İtalya'nın Bari Limanı'ndan hareket ederek Korfu Adası'na giden bir yolcu gemisinde olduğu bildirilen zanlı, Yunan polisi tarafından Kerkira Limanı'nda düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında tutuklama kararı bulunduğu belirtilen Belçikalı zanlıyla ilgili uluslararası prosedür gereğince işlemlerin başlatıldığı duyuruldu.