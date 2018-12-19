inventiv'den firmalara

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de Multinet Up bünyesindeki yerel iştiraklere ödeme sistemleri çözümleri ve IT altyapısı hizmeti sağlayan inventiv, şirketlere bilgi güvenliği konusunda da destek olmaya başladı.

Multinet Up açıklamasına göre, inventiv, penetrasyon testi olarak da bilinen "Sızma Testi" hizmetiyle kurumların bilişim altyapılarına kötü niyetli kişi veya kişiler tarafından yapılacak saldırılara karşı güvenlik açıklarının tespit edilmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen inventiv Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Şafak Tokcanlı, siber güvenliğin çağın en önemli konularından biri olduğunu belirterek, bu alanda OSCP, CEH, LPT sertifikalarına sahip uzman kadrolarıyla "Sızma Testi" hizmeti sunmaya başladıklarını bildirdi.

Tokcanlı, inventiv olarak güçlü mühendislik kadrolarıyla güvenlik ürünleri geliştirmek üzere Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Araştırmalara baktığımızda günümüzün en önemli sorunlarından biri olan siber saldırılar konusunda Türkiye'de firmaların yeterince hazırlıklı olmadığını görüyoruz. Firmalar bu konuda hazırlıksız olduklarının farkında ancak bir aksiyon alamadıkları da görülüyor. Bu noktada biz devreye giriyoruz ve bu alandaki bilgi birikimimiz ve uzmanlığımızla Sızma Testi hizmetimizi sunarak, siber saldırılara karşı güvenlik açıklarını tespit etmek ve çözüm üretmek için müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz."





- "Siber güvenlik konusu önem kazanmaya başladı"





Zafer Şafak Tokcanlı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikası gibi yönetmeliklere tabi olan e-ticaret, konaklama, sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların, müşteri ve hasta bilgilerinin gizli kalması ve korunması açısından Sızma Testini yaptırmasının önem taşıdığını vurguladı.

Dijital ortamda ödeme alan bankalar ve elektronik sanal POS şirketleri gibi kuruluşların bu bilgileri saklaması ve güvenliğini sağlaması gerektiğine işaret eden Tokcanlı, "Siber güvenliğin önemli bir parçası olan Sızma Testinin sertifikalı ve uzman bir kadro tarafından gerçekleştirilmesi firmaların sistemlerindeki açıkların tespitinin doğru yapılması açısından önem taşıyor. Biz bu konuda inventiv olarak güvenilir ve uzman kadromuzla Sızma Testini tüm sektörlerden firmalara sunuyor ve pek çok güzel geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokcanlı, dünyada pek çok sektörden şirket ve kurumun gün geçtikçe daha çok önem verdiği siber güvenlik konusunun Türkiye'de de önem kazanmaya başladığını dile getirdi.

Bu alanda yapılan bir araştırmanın, Türkiye'de firmaların yaklaşık yarısının sahip olduğu güvenlik yazılım ve donanımlarını, siber tehditlerden korunmak için yeterli görmediğini ortaya koyduğunu aktaran Tokcanlı, şunları kaydetti:

"Perakendeden imalata, ulaştırmadan kültür sanata, inşaattan gayrimenkule pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren firmalarla gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, firmaların yüzde 45'i sahip olunan güvenlik yazılım ve donanımlarının, sistemlerini siber tehditlerden korumak için yeterli olmadığını düşünüyor, ancak buna rağmen araştırmaya katılan firmaların büyük bir çoğunluğu siber güvenlik konusunda bir uzman çalıştırmıyor. Firmalardan yalnızca yüzde 27'sinde siber güvenlik alanında 1 veya daha fazla uzman personel çalışırken yüzde 73'ünde siber güvenlik konusunda uzman personel bulunmuyor. Bu da firmaların sistemlerinin açıklarının farkında olmadığını ve siber saldırılara karşı yeterli kadar hazırlıklı olmadıklarını gösteriyor."

Tokcanlı, araştırmanın umut verici sonuçları da olduğunu aktararak, "Türkiye'de firmaların yarısı penetrasyon testini yaptırmıyor, ancak bu sonuca rağmen birçok farklı sektörde siber saldırılara karşı farkındalığın arttığını söylemek mümkün. Araştırmaya katılan firmaların yüzde 84'ü önümüzdeki 2 yıl içerisinde penetrasyon testi yaptırmayı düşündüğünü belirtiyor. Bu da bize siber güvenliğin önemine dair bilinçlenmenin arttığını gösteriyor." değerlendirmelerini yaptı.