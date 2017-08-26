"Iowa Valisi Reynolds'ın Ermeni iddiaları beyannamesi siyasi seçim yatırımı"

ANKARA (AA) - ABD’nin Iowa eyaleti Valisi Kim Reynolds’ın Ermeni iddialarına ilişkin yayımladığı beyannamenin, 2018 yılında yapılacak seçimlere hazırlanan Reynolds’ın siyasi bir seçim yatırımı olarak değerlendirilebileceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, Ermeni diasporasının girişimiyle Iowa Temsilciler Meclisine geçen martta Ermeni iddialarını destekleyen bir karar tasarısı sunulduğunu ve tasarıya ilişkin meclis nezdindeki bilgilendirme çalışmaları neticesinde tasarının Eyalet Temsilciler Meclisinden geçmesinin engellendiğini belirtti.

Ermeni çevrelerce söz konusu karar tasarısından anılan yasama organı nezdinde sonuç alınamayacağının anlaşılması üzerine, bu kez Iowa Valisi Reynolds üzerindeki siyasi baskı kurulduğunu ifade eden kaynaklar, 24 Ağustos'ta Reynolds'ın imzasıyla ekim ayını "Ermeni Bilinç Ayı"(Armenia Awareness Month) olarak tanıyan ve tek yanlı Ermeni iddialarına yer veren siyasi bir beyannamenin yayınlandığını kaydetti.

Eyalet valilerince imzalanan bu yöndeki beyannamelerin yasal bağlayıcılığı olmayan niyet beyanı şeklindeki belgeler olduğunu aktaran kaynaklar, özellikle eyalet düzeyinde kuvvetli sivil toplum kuruluşları veya sayısal çoğunluğu olan grupların çeşitli konularda siyasetçilere bu tür beyannameleri kolaylıkla yayınlatabildiği vurguladı.

Söz konusu beyannamenin 2018 yılındaki seçimlere hazırlanan Vali Kim Reynolds’un siyasi bir seçim yatırımı olarak değerlendirilebileceğini aktaran kaynaklar, şunları kaydetti:

"Şikago Başkonsolosluğumuzca anılan valilik makamı ile temas edilerek tepkimiz en kuvvetli biçimde iletilmekte olup, ayrıca Iowa kamuoyunun bu tarihi mesele konusunda doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarımız da sürdürülmektedir."