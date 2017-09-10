İpekyolu ve Çatak'ta okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname kapsamında görevlendirme yapılan Van'ın İpekyolu ve Çatak belediyeleri, okulları yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getiriyor.

İpekyolu ve Çatak belediyeleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor.

Çatak'ta okulların çevre düzenlemesi çalışmalarını tamamlayan belediye, ilçedeki 8 ortaokul ve 4 liseye güvenlik kamera sistemi döşedi.

TEOG, LYS ve YGS'ye hazırlanan öğrenciler için de eğitim materyalleri temin eden belediye, okullara yaptığı yardımlarla ilçenin eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkı sunuyor.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, görevlendirme yapılan belediyenin eğitime çok büyük destek sağladığını belirtti.

Okulların yıllardır devam eden çevre düzenlemesi sorununu Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül'ün desteğiyle çözüme kavuşturduklarını bildiren Taş, "Okullarımızın çevre düzenlemelerinin yanı sıra küçük bakım ve onarımları imkanlar çerçevesinde tamamlandı. Milli eğitim camiası ve öğrencilerimiz adına kendilerine teşekkür ederiz. Ayrıca ilçemizdeki köylerde bulunan 14 okulumuzun büyük bakım ve onarımları, Van Büyükşehir Belediyesince yapılıyor." ifadelerini kullandı.

- İpekyolu Belediyesi ekipleri okulları temizliyor

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ekipleri de okullarda temizlik çalışmalarına hız verdi.

İlçedeki anaokulları ve ana sınıflarını temizleyen ekipler, tüm okulların bahçeleri ve çevrelerini de yıkayıp, dersliklerin tamamını dezenfekte ediyor. İleri teknoloji içeren ULV cihazlarla yapılan, sağlığa zararı bulunmayan ilaçlama, sınıfların daha uzun süre temiz kalmasını sağlıyor.

Mobil temizlik ekiplerinin, öğrencilerin daha sağlıklı ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla 18 Eylül'e kadar ilçedeki okullarda çalışma yapacağı bildirildi.