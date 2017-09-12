İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli, "İpekyolu'ndan İstanbul'a Kardeşlik Köprüsü, Van'daki küçük, özellikle terörden zarar gören, çocuklarımızın İstanbul'a gelerek, buradaki farklılıkları görmeleri ve gönül köprüsü oluşturmaları açısından gerçekleştirildi." dedi.

Van'dan İstanbul'a getirilen öksüz, yetim ve terör bölgesinden gelen 50 çocuk, Fatma Benli ile Van İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk işbirliğiyle düzenlenen, "İpekyolu'ndan İstanbul'a Kardeşlik Köprüsü" adındaki 3 günlük gezi programı çerçevesinde, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Programın ikinci gününde çocuklarla beraber Miniatürk'ü gezen Benli, AA muhabirine projeye ilişkin bilgi verdi.

Benli, şunları kaydetti:

"İpekyolu'ndan İstanbul'a Kardeşlik Köprüsü, Van'daki küçük, özellikle terörden zarar gören, çocuklarımızın İstanbul'a gelerek, buradaki farklılıkları görmeleri ve gönül köprüsü oluşturmaları açısından gerçekleştirildi. Şu an için 50 tane çocuğumuz seçildi. Anne ve babaları olmayan çocuklar arasından seçimleri yaparak, onların kültürlerinin daha fazla artması, Türkiye'nin onları ne kadar çok sevdiği göstermesi açısından gerçekleştirilen bir proje. Projeyi devam ettirmeyi arzu ediyoruz. Şimdilik 50 çocukla başladık. İstanbul'un tarihi ve değişik yerlerini görerek İstanbul'un onlar için önemini ifade ettiler. Türkiye'nin 7 bölgesindeki herkes bizim kendi çocuğumuz. Özellikle terörden zarar gören çocukları seçtik ki, onlara ne kadar değer verdiğimizi kendilerine bire bir ifade edelim."

Terörden etkilenen çocukların sadece Türkiye'nin sevgisine ihtiyacı olduğunu dile getiren Benli, "Çocuklarımızla birebir konuştuğumuzda ne kadar çok zeki ve duyarlı olduklarını bu ülkenin bir ferdi olduğunun bilincinde olduğunu görüyordunuz. Örneğin, kahvaltıda konuşurken, 'Burada okuyan çocuklar bence yurt dışına gitmemeli, kendi ülkesinde okuyup kendi ülkesini kalkındırsınlar' diyebiliyorlar. 13 yaşında terör mağduru Van'dan gelen çocuk bunu söyleyebiliyorsa demek ki orada bütün çocuklarımıza ulaştığımızda, onlardan muhteşem hazineler çıkarmamız mümkün. Sadece onların dokunulmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin onlara ne kadar çok değer verdiğini göstermeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Benli, çocukların Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk gibi İstanbul'un önemli, tarihi yerlerini gezdiklerini belirterek, yarın da Emirgan Korusu'nu ziyaret edeceklerini anlattı.

Benli ile birlikte Miniatürk'ü gezen çocuklar da İstanbul'da olmaktan çok memnun olduklarını dile getirdi.

İstanbul'un tarihi yerleriyle ilgili bilgi edindiklerini anlatan çocuklar, kentte en çok Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camisi'nden etkilendiklerini söyledi.

Çocuklar, İstanbul'daki arkadaşlarına selam göndererek, onları Van'a davet etti.