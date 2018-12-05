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iPhone XR n11.com’da satışa çıktı

-Apple’ın yeni ürünü iPhone XR bugüne kadarki en güçlü işlemcisi ve en hızlı yüz tanıma teknolojisiyle n11.com’da satışa sunuldu

iPhone XR n11.com’da satışa çıktı
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İSTANBUL (AA) - Apple’ın yeni ürünü iPhone XR n11.com’da satışa sunuldu.

n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanıcı ve doğa dostu yeni nesil iPhone XR, f/1.8 geniş açılı lense sahip 12 MP arka kamerası ve f/2.2 geniş açılı lense sahip TrueDepth özellikli 7 MP ön kamerası ile n11.com’da satışa çıktı.

Açıklamaya göre, yeni nesil iPhone XR 64 GB’lık depolama seçeneğiyle 7 bin 399 liradan, 128 GB’lık depolama seçeneğiyle 7 bin 799 liradan ve 256 GB’lık depolama seçeneğiyle de 8 bin 699 liradan satın alınabiliyor.

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IphoneN11
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