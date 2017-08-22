ADANA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine düşen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı kazasıyla ilgili İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutanlığından açıklama yapıldı.

Üs komutanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uzaktan kumanda edilen MQ-1 Predator insansız hava aracının, İncirlik Hava Üssü'nden ayrıldığı ve 21 Ağustos 2017 tarihinde yerel saat ile 11.50'de Adana'nın yaklaşık 200 mil doğusuna düştüğü belirtildi.

Kazada herhangi bir sivil ve askeri kaybın olmadığı vurgulanan açıklamada, ABD askeri yetkilileri ile Türk yetkililerin aracı kontrol ettiği ve kazanın nedenin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Kanat Komutan Yardımcısı Albay Michael Rimsky'in, "ABD Hava Kuvvetleri ve Türk personel vatandaşları korumak ve uçağı kurtarmak için el ele çalışmaktalar. Bizim amacımız, misyonumuzun bize yüklediği görevleri yerine getirirken, ulus ortaklarımızın en az zararı görmesini sağlamaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yaşanan kaza sonucu herhangi bir zarara uğrayan sivil vatandaşların, 39. Hava Kanat Komutanlığının hukuk bürosunu araması gerektiği bildirildi.



Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi merkezine 5 kilometre mesafedeki Yolbilen köyüne dün saat 11.50 sıralarında ABD Hava Kuvvetleri'ne ait MQ-1 Predator insansız hava aracı düşmüştü.