Irak, ABD'den satın aldığı 4 yolcu uçağını filosuna kattı

BAĞDAT (AA) - Irak Hava Yolları, ABD'den satın aldığı 4 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağını düzenlenen bir törenle filosuna kattı.

Ulaştırma Bakanı Kazım Fencan el-Hamami, Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Ulaştırma Bakanlığı ile ABD'li Boeing Şirketi arasında yapılan sözleşme çerçevesinde uçaklar teslim alındı. Bu, Irak'ın hava filosunu güçlendirmeye yönelik çabalarının bir neticesidir." dedi.

Hamami, Irak Hava Yolları'na dahil olacak yeni uçaklar sayesinde uçuş noktalarının artacağını söyledi.

Bazı hükümet yetkililerinin Irak medyasında yer alan açıklamalarına göre, Boeing Şirketi'nden şimdiye kadar 16 adet 737 tipi yolcu uçağı teslim alındı.

Irak hükümeti, geçmişte yaşanan savaştan dolayı neredeyse çökme seviyesine gelen hava yolu filosunu genişletmek için 2008'de, ABD'den 45 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı satın alınmasına karar vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1991 ile 2003 yılları arasında Irak'taki Baas rejimine uyguladığı ambargo nedeniyle Irak Hava Yolları çökmenin eşiğine gelmişti.



















