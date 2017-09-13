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Irak Başbakanı İbadi: Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır

Irak Başbakanı İbadi, "Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır. Biz Irak'ın birliğinden yanayız ve adı Irak olan bu vatanda hep beraber yaşamak istiyoruz." dedi.

Irak Başbakanı İbadi: Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumun yasal olmadığını yineleyerek, tek taraflı adım atılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Başbakan İbadi, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır. Biz Irak'ın birliğinden yanayız ve adı Irak olan bu vatanda hep beraber yaşamak istiyoruz." dedi.

"Tek taraflı adım atılmasını kabul edemeyiz ve bu mümkün de değil." diye konuşan İbadi, ülke topraklarının kurtarılmasının son aşamasına geldiklerini ve terör tehdidine karşı güvenlik güçlerini eğitip donatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kürt Cumhurbaşkanını düşürme hamlesi

Öte yandan Bağdat'ta bazı siyasi çevrelerden edinilen bilgiye göre, referandum planlarına karşı meclisin en büyük grubu olan Şii Ulusal Koalisyonu ile Sünnilerin en büyük grubu Irak Güçler Birliği Koalisyonu'ndan milletvekilleri, Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Fuad Masum'u görevden almak için imza toplamaya başladı.

Meclisin ayrıca Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i de azletmeyi gündeme aldığı iddia ediliyor.

Muhabir: Haydar Hadi

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DünyaHaydar El-İbadiIKBYIrak
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