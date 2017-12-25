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Irak, Çin petrol şirketiyle anlaşma imzaladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın, Bağdat'ta petrol yatağı geliştirilmesi için Çin ile anlaşma imzaladığı bildirildi.Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, Bağdat'taki bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, "Bağdat'ta bulunan petrol...

Irak, Çin petrol şirketiyle anlaşma imzaladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın, Bağdat'ta petrol yatağı geliştirilmesi için Çin ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Irak Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, Bağdat'taki bakanlıkta yaptığı basın toplantısında, "Bağdat'ta bulunan petrol yatağının geliştirilerek günlük 40 bin varil petrol üretimi kapasitesine ulaşması için Çin Junhua Petrol Şirketi ile 5 yıllık anlaşma imzaladık." dedi.

Çinli şirketin yatağın bulunduğu bölgede ayrıca yerleşim yeri de inşa edeceği bilgisini veren Iraklı Bakan, bunun yanında sağlık ocağı, okul ve kreşin de aynı şirket tarafından bölgeye yapılacağını kaydetti.

Luaybi, söz konusu petrol yatağının geliştirilmesi konusunda iş gücünün yüzde 50'sinin Irak'tan karşılanacağını ifade etti.

Ekonomisi tamamen petrole dayalı Irak, ürettiği günlük 4,5 milyon varil petrolün yaklaşık 3,5 milyon varilini ihraç ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
BağdatIrakPETROL
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