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Irak Cumhurbaşkanı Masum, Kuveyt'te

- Eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin ardından Kuveyt'e yönelik ikinci üst düzey ziyareti gerçekleştiren Masum, Kuveyt Emiri Sabah'la "iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuları" görüştü

Irak Cumhurbaşkanı Masum, Kuveyt'te

KUVEYT (AA) - Kuveyt'i ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un, başkent Kuveyt'te Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldiği bildirildi.

Emirlik Divanı İşleri Bakan Yardımcısı Şeyh Ali es-Sabah, basına yaptığı açıklamada, Masum ile Sabah'ın başkentin güneyindeki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine dair konular ile ortak sorun ve çıkarların ele alındığını belirtti.

Görüşmeye iki ülke heyetlerinin de katıldığını aktaran Sabah, Kuveyt Emiri'nin Irak Cumhurbaşkanı ve beraberindekilerin onuruna bir yemek verdiğini aktardı.

Irak'ın Ağustos 1990'daki Kuveyt işgali ve akabinde yaşanan Körfez Savaşı'nın ardından, son olarak 2008'de eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani Kuveyt'i ziyaret etmişti. Masum'un bu ziyareti, son 30 yıl içinde ülkesinden Kuveyt'e yapılan "ikinci üst düzey ziyaret" olmasının yanı sıra, Bağdat'ın başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi için de önemli bir adım olarak görülüyor.


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