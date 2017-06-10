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Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi:

- "Kürtleri ayrılmaya itmemeliyiz. Kürtler, Irak halkının bir parçası olarak görülmeli ve dışlanmamalı" - "Sadr Hareketi, Fazilet Partisi ve bazı önemli şahsiyetlerle yakınlaşmamız söz konusu" - "İran'ın bölge ülkelerine karşı politikasını gözden geçirmesi gerekiyor"

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi:

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de "bağımsızlık referandumu" yapma planına ilişkin, "Bu konunun zamanı değil. Kürtleri ayrılmaya itmemeliyiz." dedi.

Allavi, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, IKBY'nin referandum tarihiyle ilgili hükümet ve parlamentonun tutumunu beklediklerini belirterek, "Bu konunun zamanı değil. İlerde istikrar sağlanınca belki vakti gelebilir. Kürtleri ayrılmaya itmemeliyiz. Kürtler, Irak halkının bir parçası olarak görülmeli ve dışlanmamalı." diye konuştu.

Yakında IKBY'yi ziyaret edeceğini açıklayan Allavi, IKBY Başkanı Mesut Barzani ve diğer Kürt yetkililerden referandumun amacı ve sonrasına ilişkin planları hakkında bilgi alacağını ifade etti.

- Sadr'la yakınlaşma

İyad Allavi, ülkede gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlere dair açıklamalarda da bulundu. Irak'ta daha önceki seçimlere şaibe karıştığını vurgulayan Allavi, ittifak çalışmalarıyla ilgili bir soruya, "Diğer siyasi taraflarla ortak fikir ve alanları değerlendiriyoruz. Bu konuda Sadr Hareketi, Fazilet Partisi (Şii) ve bazı önemli şahsiyetlerle yakınlaşmamız söz konusu." karşılığını verdi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin çözümü amacıyla Türkiye, İran ve Katar'dan heyetin Bağdat'ta bir araya geleceği iddialarına da değinen Allavi, "Irak'ın böyle bir şeyi (ara buluculuk) üstleneceğini sanıyorum. Yakında bazı Arap liderleriyle bir araya gelerek konuyu ele alacağız." dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi'ye İran'ın başkenti Tahran'da meclis binası ve Ayetullah Humeyni'nin türbesini hedef alan saldırılar da soruldu. İran ya da nerede olursa olsun terör olaylarını kınadığını kaydeden Allavi, "Ülkelerle iç işlerimize müdahale değil ortak çıkarlar temelinde ilişki geliştirmeliyiz. İran'ın da bölge ülkelerine karşı politikasını gözden geçirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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BağdatIKBYIrak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi
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