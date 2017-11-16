Irak Cumhurbaşkanı'ndan

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik uçuş yasağının kaldırılmasını istedi.

Masum, yaptığı yazılı açıklamada, IKBY'nin Irak Federal Mahkemesi'nin kararına saygı gösterdiği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bağdat ve Erbil arasındaki sorunların anayasa aracılığıyla çözülmesi için diyalog çağrısı yapan Irak Cumhurbaşkanı, açıklamasında "Irak Kürdistanı'nda vatandaşların normal hayata dönmesi zaruridir. Erbil ve Süleymaniye havalimanlarından uçuş yasağının kaldırılması ve Irak halkı arasında ilişkilerin normalleştirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Masum, 15 Ekim'de merkezi yönetimin yeniden kontrol sağladığı Kerkük'teki duruma da değinerek, kent valiliği ve vilayet meclisinin bir an önce çalışmalarına başlaması, yaşanan gerginliğin giderilmesi ve yeni bir valinin seçilmesi gerektiğini vurguladı.

İç sorunların giderilmesi için komşu ve dost ülkelerin Irak'taki tarafları "diyaloğa teşvik etmesi" konusunda desteğinin önemine işaret eden Masum, uluslararası toplumun da Irak halkına tüm alanlarda desteğini sürdürmesini istedi.

Bağdat yönetimi, IKBY'nin gayrimeşru referandumundan sonra 29 Eylül’de Erbil ve Süleymaniye havalimanlarını uluslararası uçuşlara kapatmıştı.

