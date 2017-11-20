Irak Cumhurbaşkanı'nın Kuveyt ziyareti

HAVALLİ (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ülkesinin ne Suudi Arabistan karşısında İran'ın ne de İran karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Masum, Kuveyt ziyareti kapsamında ülkenin güneyindeki Havalli ilinde yer alan Beyan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın bir ülke karşısında başka bir ülkeyle taraf olmayacağının altını çizerek, "Irak, ne Suudi Arabistan karşısında İran'la ne de İran karşısında Suudi Arabistan'la taraftır." dedi.

Ülkesinin İran aleyhinde bir Arap devleti için ya da bir Arap devleti aleyhinde İran için geçit olmayacağını vurgulayan Masum, Suudi Arabistan'la iyi ilişkiler içinde olduklarını kaydetti.



Masum, yaklaşık altı aydır devam eden Körfez krizine işaret ederek, "Irak, Körfez ülkelerinin birliğinden yana. Körfez ülkeleri arasındaki çatışma Irak'ın yararına değil." diye konuştu.



- Irak'ın yeniden imarı

Irak Cumhurbaşkanı ayrıca ülkesinde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin yeniden imarı konusunda Kuveyt'te 2018'in şubat ya da mart ayında bir toplantı düzenlenebileceğini ifade etti. Masum, "Kuveyt, bu toplantının başarılı şekilde yapılması ve imar çalışmaları kapsamında ülkeler tarafından yapılacak bağışlarla uluslararası yardımın gerçekleştirilmesi konularıyla ilgili." dedi.

Kuveyt ile Irak arasında kara sınırı konusunda anlaşmazlık bulunduğu iddialarını yalanlayan Masum, iki ülke arasındaki deniz sınırı konusunu sonuçlandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

- "Kuveyt Emiri uzlaşı adamı"

Masum, Kuveyt ziyareti ve Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, hem dünyada hem de bölgede yüksek üne sahip bir uzlaşı adamı. Şeyh Sabah, sorunları başarıyla çözme konusunda çok fazla deneyime sahip." ifadelerini kullandı.

Kuveyt'in Körfez krizinde üstlendiği uzlaşı rolüne işaret eden Masum, tarafların diyalog için masaya oturup sorunları çözüme kavuşturması gerektiğini vurguladı.

Masum, ziyareti çerçevesinde Kuveytli yetkililerle, Irak'ın Ağustos 1990'daki işgali nedeniyle Kuveyt'e vermesi kararlaştırılan tazminat ile 2012'de iki ülke arasında imzalanan Hur Abdullah Sınır Anlaşması'na ilişkin konuların ele alındığını kaydetti.

Irak Cumhurbaşkanı Masum, bir günlük Kuveyt ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı.

Irak'ın Ağustos 1990'daki Kuveyt işgali ve akabinde yaşanan Körfez Savaşı'nın ardından, son olarak 2008'de eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani Kuveyt'i ziyaret etmişti. Masum'un bu ziyareti, son 30 yıl içinde ülkesinden Kuveyt'e yapılan "ikinci üst düzey ziyaret" olmasının yanı sıra Bağdat'ın başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmesi için de önemli bir adım olarak görülüyor.