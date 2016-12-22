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Irak Dışişleri Bakanı Caferi'nin Gayt ile görüşmesi

- Caferi teröre karşı ortak mücadele etme çağrısında bulundu

Irak Dışişleri Bakanı Caferi'nin Gayt ile görüşmesi

KAHİRE (AA) - Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, teröre karşı ortak mücadele etme çağrısında bulundu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile yaptığı görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Caferi, "Terör belasına karşı mücadele kültürel ve entelektüel alanda olmadığı sürece başarılı olmaz. Terörle mücadele için önce kültürel altyapının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkeler kendilerini teröre karşı fikri alanda güvenli hale getirmediği sürece, sorunun tedavisi sadece pansuman şeklinde yüzeysel olacaktır. Arap ülkeleri teröre yol açan aşırı fikirleri suç kabul eden yeni yasalar çıkarmalıdır." İfadelerini kullandı.

Terör kültürünün kan dökme ve insan öldürme felsefesine dayandığını dile getiren Caferi, bunun tersinin insanların can güvenliği olduğuna işaret etti. Caferi açıklamasında, söz konusu yasanın ülkesinde kanunlaşıp kanunlaşmayacağı veya bu yönde bir çalışmanın yapılıp yapılmadığına dair bir beyanda bulunmadı.

Irak Dışişleri Bakanı Caferi, pazartesi günü Arap Birliği ile Avrupa Birliği üye ülke dışişleri bakanlarının "Halep" toplantısına katılmak üzere Mısır'a gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
CaferiKahireTörele Mücadele
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