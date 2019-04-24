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Irak Elektrik Bakanlığının "ABD'nin İran yaptırımlarından muaf tutulduğu" iddiası

BAĞDAT (AA) - ABD'nin İran'a yönelik yaptırım paketinden Irak Elektrik Bakanlığının muaf tutulduğu iddia edildi. Irak'ın yarı resmi gazetesi Es-Sabah'a konuşan ancak ismi açıklanmayan Elektrik Bakanlığından bir yetkili, ABD'nin...

Irak Elektrik Bakanlığının
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BAĞDAT (AA) - ABD'nin İran'a yönelik yaptırım paketinden Irak Elektrik Bakanlığının muaf tutulduğu iddia edildi.

Irak'ın yarı resmi gazetesi Es-Sabah'a konuşan ancak ismi açıklanmayan Elektrik Bakanlığından bir yetkili, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımdan bakanlıklarının muaf tutulduğunu, ülkenin elektrik ihtiyacının karşılanması için doğal gaz ithalatının devam ettiğini söyledi.

Gazetede başka bir haberde ifadelerine yer verilen Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab el-Muderris de, "2 bin 800 megavat elektrik üretebilmek için İran'dan günlük 28 milyon metreküp doğal gaz ithalatı sürüyor." dedi.

Muderris, doğal gaz ithalatını 35 milyon metreküpe çıkararak 3 bin 500 megavatlık elektrik üretmek istediklerini belirtti.

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye ve Irak'ın da olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

Beyaz Saray'dan pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceği duyurulmuştu.

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