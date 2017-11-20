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Irak Federal Mahkemesi'nin referandumu iptal kararı

- Mesut Barzani: "Mahkeme tek taraflı ve siyasal bir karar aldı"

Irak Federal Mahkemesi'nin referandumu iptal kararı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski başkanı Mesut Barzani, Irak Federal Mahkemesi'nin gayrimeşru referandumu iptal kararının "siyasi ve tek taraflı" olduğunu savundu.

Barzani, Irak Federal Mahkemesi'nin "referandumun anayasaya uygun olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi" yönündeki kararına karşı yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu mahkemenin Irak anayasası yazılmadan önce kurulduğunu belirten Barzani, 2005'te onaylanan anayasayla birlikte bu mahkemenin lağvedilip yeniden yasalara göre oluşturulması gerektiğini, mahkemenin siyasallaştığını ve kararlarının tarafsız olmadığını ileri sürdü.

Mesut Barzani, Federal Mahkeme'nin gayrimeşru referandum kararına ilişkin, "Mahkeme tek taraflı ve siyasi bir karar aldı." ifadesini kullandı.

- İbadi, karardan memnun

Öte yandan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin, kararı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan İbadi, mahkemenin kararından memnuniyet duyuyor. Bu karar hükümetin anayasaya dayalı federal yönetim otoritesini sağlama ve referandumu tanımama tutumunu güçlendiriyor." denildi.

Irak Federal Mahkemesi'nin bugün, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirdiği referandumun anayasal olmadığı ve sonuçlarının iptal edilmesi yönünde karar aldığı bildirilmişti.




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IKBYIrakMesut Barzani
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