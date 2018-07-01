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Irak, haziran ayında 105 milyon varil petrol ihraç etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ın bu yılın haziran ayında 105 milyon varil petrol ihraç ederek 7 milyar 323 milyon dolar tutarında gelir sağladığı bildirildi. Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay ülkenin...

Irak, haziran ayında 105 milyon varil petrol ihraç etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ın bu yılın haziran ayında 105 milyon varil petrol ihraç ederek 7 milyar 323 milyon dolar tutarında gelir sağladığı bildirildi.

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay ülkenin güney ve orta bölgelerindeki petrol kuyularından çıkarılan toplam 105 milyon 640 bin varil petrolün ihraç edildiğini belirtti.

İhraç edilen petrolün varil fiyatının 69 dolar olarak belirlendiğini aktaran Cihad, Irak'ın geçen ay yapılan petrol ihracatından toplamda 7 milyar 323 milyon dolar gelir elde ettiği bilgisini paylaştı.

Cihad ayrıca Irak'ın günlük petrol ihracatının 3 milyon 521 bin varile ulaştığını aktardı.

Irak, mayıs ayında ise 108 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştirmişti.




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