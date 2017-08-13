Irak ile Çin arasında yatırım anlaşması

BAĞDAT (AA) - Irak'ın ulusal konut projesi kapsamında Çinli Everbright Şirketi ile yarım milyar dolar değerinde yatırım anlaşması imzalandığı bildirildi.

Başkent Bağdat'taki Irak Yatırım Otoritesi binasında düzenlenen törende, Çinli Everbright Şirketi'yle yarım milyar dolar değerinde bir yatırım anlaşması imzalandı.

Yatırım Otoritesi Başkanı Sami el-Araci, törende yaptığı konuşmada, söz konusu anlaşma çerçevesinde, ülkenin güneyindeki Meysan ilinde, 3 yıl içinde 4 bin konut inşa edileceğini ifade ederek, bu anlaşmanın Irak'ın farklı bölgelerinde 1 milyon konutun inşasını amaçlayan "ulusal konut projesi özel yetki programı" kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Everbright Şirketi tarafından uygulanacak projenin tasarımının, küresel yatırım modellerinden biri olduğunu söyleyen Araci, 600 dönümlük bir arazide, yeşil alan, hizmet, ticaret, sağlık ve eğlence merkezlerinin yer alacağını söyledi.

Ciddi boyutlarda konut sıkıntısı yaşadığı ifade edilen Irak'ta halihazırda 2 buçuk milyon konuta ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.