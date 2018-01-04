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Irak ile İngiltere arasında askeri anlaşma

BAĞDAT (AA) - Irak ile İngiltere arasında askeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı...

Irak ile İngiltere arasında askeri anlaşma

BAĞDAT (AA) - Irak ile İngiltere arasında askeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Iraklı mevkidaşı İrfan el-Hiyali ile bakanlıkta bir araya geldi.

Açıklamada, Hiyali ve Williamson'un iki ülke askeri ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi. Görüşmede ayrıca Irak ordusunun eğitimi, silahlandırılması, güvenlik ve istihbarat alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması yönünde karar alındı.

Dün Kuveyt'te temaslarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Williamson bugün sürpriz ziyaretle Bağdat'a gelmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de geçen yıl 29 Kasım'da Bağdat'ı ziyaret etmişti.




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Anahtar Kelimeler:
Gavin WilliamsonIrakIngiltere
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