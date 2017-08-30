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Irak ile Ürdün arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı

BAĞDAT/AMMAN (AA) - Irak ile Ürdün arasındaki Traybil Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığı bildirildi.Irak ve Ürdün hükümetlerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Irak Silahlı Kuvvetlerinin ülke topraklarını kurtarıp egemenliğini...

Irak ile Ürdün arasındaki sınır kapısı yeniden açıldı

BAĞDAT/AMMAN (AA) - Irak ile Ürdün arasındaki Traybil Sınır Kapısı'nın yeniden açıldığı bildirildi.

Irak ve Ürdün hükümetlerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, "Irak Silahlı Kuvvetlerinin ülke topraklarını kurtarıp egemenliğini sağladığı bu dönemde, iki ülke ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirilmesi ve halklar arasındaki kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi için Traybil Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasına karar verildi." denildi.

İki ülkeyi birbirine bağlayan uluslararası kara yolunun terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiğine işaret edilen açıklamada, sınır kapısının açılmasıyla "insani, ekonomik, ticari ilişkilerde sıçrama yaşanacağı ve karşılıklı hareket kolaylığı sağlanacağı" ifade edildi.

Irak ile Ürdün arasındaki Traybil Sınır Kapısı, DEAŞ saldırıları nedeniyle 2014'te kapatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IrakTıreybil Sınır KapısıÜrdün
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