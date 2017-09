Irak Müslüman Alimler Heyetinden Arakan için

İSTANBUL (AA) - Irak Müslüman Alimler Heyeti, Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar karşısında seferberlik çağrısında bulundu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, "İslam alemindeki tüm kişi ve gruplar, Myanmar'da Rohingya Müslümanlarına karşı yürütülen düşmanlığa, dini, hukuki, ahlaki düzeylerde ve mümkün olan her yolla karşı durmak ve seferber olmakla yükümlüdür." ifadeleri kullanıldı.

Myanmar'ın Arakan bölgesinde Müslümanlara karşı uygulanan şiddetin soykırım olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Arakan'da Myanmar hükümeti ve Budist çeteler Müslümanlara karşı etnik temizlik yürütüyor. Arakan'da güvenlik sorunlarından dolayı yardım kuruluşlarının bölgeyi terk etmesinin ardından gıda ve ilaç sıkıntısının baş göstermesiyle insani durum gittikçe kötüleşiyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların hac mevsimiyle aynı zamanda yapıldığına işaret edilerek, bu durumun "tüm Müslümanlara karşı savaş ilanı" anlamına geldiği vurgulandı.

- Arakan'da ne oluyor?

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında, 25 Ağustos'tan beri çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakıldı.

On binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği sebebiyle bölgeden kaçmaya, kara ve deniz yoluyla Bangladeş'e geçmeye çabalıyor. On binlercesinin de sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildiriyor. Bazı sivil toplum kuruluşları ise bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor. Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.