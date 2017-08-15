Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam AB Balıkesir istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hadiri, görevinden alındı

- Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyuran Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hadiri görevinden alındı

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hadiri, görevinden alındı

BAĞDAT (AA) - Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Hadiri'nin, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Telafer'i kurtarma operasyonu başladı şeklinde açıklama yapmasından dolayı görevinden alındığı belirtildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Irak Savunma Bakanı İrfan Hayali, daha önce Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı diye açıklama yapan Hadiri'yi görevden aldı." ifadelerine yer verildi.

Irak'taki yerel medyaya konuşan Hadiri, Telafer kentine hava saldırısının başladığını ve daha sonra kara operasyonunun da yapılacağını duyurmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DEAŞIrak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5