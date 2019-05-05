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Irak ve Çin arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolara çıktı

BAĞDAT (AA) - Irak ve Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 30 milyar dolara ulaştı. Çin'in Bağdat Büyükelçisi Chen Weiqing, Irak'ın resmi gazetesi Es-Sabah'a verdiği demeçte, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir önceki...

Irak ve Çin arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolara çıktı
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BAĞDAT (AA) - Irak ve Çin arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 30 milyar dolara ulaştı.

Çin'in Bağdat Büyükelçisi Chen Weiqing, Irak'ın resmi gazetesi Es-Sabah'a verdiği demeçte, iki ülke arasındaki ticaret hacminin bir önceki yıla göre 2018'de yüzde 33 artarak 30 milyar dolara çıktığını ifade etti.

Büyükelçi Chen, Irak ve Çin arasındaki ithalat ve ihracatın 2017'de 22,5 milyar dolar olduğunu belirtti.

Bağdat ve Pekin arasında son yıllarda başta ekonomi olmak üzere birçok alanda karşılıklı dönüşümler meydana geldiğini dile getiren Chen, elçiliğin yıllık ortalama 20 bin Iraklıya vize verdiğini de söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
çinIrak
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