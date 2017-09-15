Irak'ın güneyindeki çifte terör saldırısı

ZİKAR (AA) - Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği çifte saldırıda ölü sayısının 59'a yükseldiği bildirildi.
Zikar Sağlık Daire Başkanı Casım Halidi yazılı açıklamasında, DEAŞ'ın dün gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısının 59'a çıktığını, 96 kişinin de yaralandığını aktardı.
Halidi ayrıca, ölenlerden 7'sinin İran vatandaşı olduğunu kaydetti.
- İstihbarat Dair Başkanı görevden alındı
Öte yandan yazılı açıklama yapan Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci, Zikar İstihbarat Daire Başkanı'nı görevden aldığını duyurdu.
Terör örgütü DEAŞ unsurları dün Zikar vilayetinin batısında yer alan uluslararası kara yolu üzerindeki restorana rastgele ateş açmış, ardından da bölgedeki kontrol noktasında bomba yüklü araç patlatmıştı.
Iraklı yetkililerin dünkü açıklamasında, iki saldırıda toplam 50 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilmişti.