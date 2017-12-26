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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın, Metina, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava harekatında, silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince, Metina, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'ya ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatında silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınak ve sığınaklar tahrip edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

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Gara Ve Avaşin-Basyan BölgeleriGenelkurmay BaşkanlığıIrak'ın KuzeyiMetinaTSKTürk Silahlı Kuvvetleri
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