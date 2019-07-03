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Irak'ın petrol ihracat geliri 1 milyar dolar azaldı

İSTANBUL (AA) - Irak'ın petrol ihracatından elde ettiği gelir, haziran ayında yaklaşık 1 milyar dolar düştü. Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın petrol ihracatı haziran ayında bir önceki aya kıyasla 6 milyon...

Irak'ın petrol ihracat geliri 1 milyar dolar azaldı
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İSTANBUL (AA) - Irak'ın petrol ihracatından elde ettiği gelir, haziran ayında yaklaşık 1 milyar dolar düştü.

Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın petrol ihracatı haziran ayında bir önceki aya kıyasla 6 milyon varil azalarak 105 milyon varil seviyesinde kaldı.

Açıklamada, Irak merkezi hükümetinin haziranda petrol ihracatından toplam 6 milyar 397 milyon dolar gelir elde ettiği belirtildi, mayıs ayında ise bu tutarın yaklaşık 7 milyar 329 milyon dolar olduğu hatırlatıldı.

İhracat gelirindeki azalma, satış miktarında görülen gerilemeden çok petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

Petrol Bakanlığının açıklamasında haziranda bir varil ham petrolün uluslararası piyasaya ortalama 60 dolardan satıldığı belirtildi. Mayıs ayında ise bir varil petrol ortalama 66 dolardan alıcı bulmuştu.




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Anahtar Kelimeler:
IrakPetrol Ihracatı
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