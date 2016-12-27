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Iraklı gazeteci Şevki'nin kaçırılması

- Irak Başbakanı İbadi, gazeteci Şevki'yi kaçıranların yakalanıp cezalandırılması için talimat verdi - Olaya tepki gösteren Iraklı yetkililerden birbiri ardına kınama mesajları geldi

Iraklı gazeteci Şevki'nin kaçırılması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta gazeteci Afrah Şevki'nin silahlı kişilerce kaçırılması başta Cumhurbaşkanı Fuad Masum olmak üzere birçok Iraklı yetkili tarafından kınanırken, Başbakan Haydar el-İbadi faillerin bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerine talimat verdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Masum olayı kınayarak, "gazetecileri korkutan ve anayasayı ihlal eden" bu eylemin faillerinin bulunup cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Başbakan İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada ise gazeteci Şevki'nin kurtarılması ve eylemi gerçekleştirenlerin bir an önce yakalanması için İbadi'nin güvenlik güçlerine talimat verdiği kaydedildi.

Açıklamada İbadi'nin, "Gazetecileri korkutan ve vatandaşların güvenliğini hedef alan kişilerin yakalanıp cezalandırılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de yaptığı yazılı açıklamada eylemi kınayarak, "Dürüst seslerin susturulmasına yönelik bu kirli olay, milli ve insani görev yapan gazetecilerin özgürlüğünü hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından Bağdat'ta bulunan Gazeteciler Sendikasını ziyaret eden Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da faillerin "ivedilikle" bulunması ve gazetecilerin hayatlarının korunması için hükümete çağrı yaptı.

Bağdat Valisi Ali Muhsin Temimi de kaçırma olayını "kirli bir terör eylemi" diye niteleyerek konuyla ilgili acil soruşturma açılmasını istedi.

Iraklı kadın gazeteci Şevki, dün gece kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Bağdat'ın Seyidiyye bölgesinde bulunan evinden kaçırılmıştı. Şevki'nin aracı, evinde bulunan bir miktar para ve değerli eşyaları da söz konusu kişiler tarafından çalınmıştı. Olayı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Daha önce bir süre Londra merkezli Şarku'l Evsat gazetesinde çalışan Şevki'nin Irak'taki bazı yerel gazetelerde yazıları yayımlanıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Afrah ŞevkiIrakİbadi
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