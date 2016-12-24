Iraklı Hristiyanların Noel programı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta Hristiyanlar, Noel kapsamında ayin düzenledi.

Bağdat'taki Katolik Hristiyanlar, Sefinet'ün Necat Kilisesi'nde düzenlenen programa çok sayıda Hristiyan vatandaşın yanı sıra Hristiyan kökenli İmar, İskan ve Belediyeler Bakanı An Nafi Avsi de katıldı.

Kilise Sorumlusu Muhlis Şeşşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayin kapsamındaki mesajlarının Irak ve tüm insanlığa barış olduğunu, Iraklıların birleşmesi, ülkeye istikrar ve güvenliğin gelmesi için dua ettiklerini söyledi.

Musul'da Hristiyanların yaşadığı Ninova Ovası'nın DEAŞ'tan geri alındığını hatırlatan ve buna sevindiklerini ifade eden Şeşşar, ayinde ordu ve güvenlik güçleri için de dua ettiklerini belirtti.

Irak'ta Müslümanların yanı sıra Hristiyanların da hedef alınmaya devam edildiğini aktaran Şeşşar, kendisinin sorumlu olduğu kilisenin de kanlı eylemlere sahne olduğunu dile getirdi.

Bağdat'ın Kerrada bölgesinde bulunan Sefinet'ün Necat Kilisesi, 2010 yılında ayin sırasında intihar saldırısının hedefi olmuştu. Saldırıda 50'nin üzerinde kişi yaşamını yitirirken, 40'ı aşkın kişi yaralanmıştı.

Başbakan Haydar el-İbadi de Noel dolayısıyla yayınladığı açıklamada, Hristiyanları kutladı.

İbadi'nin talimatıyla gelecek hafta pazartesi ve salı günleri Hristiyan vatandaşlar için tatil ilan edildi.