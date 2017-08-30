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Irak'ta 3 yeni havaalanı projesi

ERBİL (AA) - Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fencan el-Hamami, ülkede 3 yeni havaalanı projesini hayata geçireceklerini belirtti.Erbil'de düzenlenen Irak Havalimanları Forumu'nda konuşan Hamami, "Bakanlığımızın Salahaddin, Enbar ve Babil kentlerine...

Irak'ta 3 yeni havaalanı projesi

ERBİL (AA) - Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fencan el-Hamami, ülkede 3 yeni havaalanı projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Erbil'de düzenlenen Irak Havalimanları Forumu'nda konuşan Hamami, "Bakanlığımızın Salahaddin, Enbar ve Babil kentlerine havaalanı projesi bulunuyor. Ayrıca Musul Havaalanı'nın modernleştirilmesi için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Hamami, "Dünyanın diğer ülkelerindekilerle yarışabilmesi için Irak havaalanlarını geliştirmeyi arzuluyoruz. Tüm havaalanı pistlerinin silahlı kişilerin yer aldığı görüntülerden arındırılması gerekiyor. Buralar savaş meydanı değil." diye konuştu.

Ülkede 2'si Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde olmak üzere 6 havaalanı bulunuyor. Söz konusu havalimanları Bağdat, Basra, Necef, Musul, Erbil ve Süleymaniye'de yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
HavaalanıIrakKazım Fencan El-Hamami
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