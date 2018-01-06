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Irak'ta "6 Ocak Ordu Bayramı"

- Iraklı liderler yayımladıkları bayram mesajlarında "ordunun DEAŞ'a karşı kazandığı zaferi" vurguladı

Irak'ta

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, tüm ülke halkını ve devletin egemenliğini koruyan güçlü ve ulusal bir ordu inşa etmeye devam edeceklerini belirtti.

İbadi, "6 Ocak Ordu Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajda, terör örgütü DEAŞ'a karşı kazanılan zaferden ötürü Irak ordusunu tebrik etti.

Açıklamasında İbadi, "Hiçbir ayırım ve istisna gözetmeksizin tüm ülke halkını ve devletin egemenliğini koruyan, barışı şiar edinen, belli bir mezhepsel yapı veya partiye değil bir ve bütün halindeki Irak'a bağlılık gösteren ulusal ve güçlü bir ordu inşa etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ordunun DEAŞ'a karşı verdiği mücadeleden övgüyle söz eden İbadi, Irak ordusunun tüm eğilimlerin üzerinde olduğunu ispatladığını belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Fuad Masum "6 Ocak Ordu Bayramı" münasebetiyle yayımladığı mesajında, dar eğilimlerden uzak güçlü ve profesyonel ordu inşa etme çağrısında bulundu.

Masum, açıklamasında "Ordumuz kazandığı zaferlerle yeniden halkın ve dünyanın güvenini kazanmıştır." ifadesine yer verdi.

Meclis Başkanı Selim el-Cuburi bayram mesajında "Ordumuz DEAŞ terörünün yarattığı kansere karşı şifa oldu." ifadesini kullanırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi ise "ordu bayramının sığınmacılar, tahrip edilen kentler ve yolsuzluk gibi sorunların üstesinden gelebilmek için kapsayıcı bir kalkınmanın kapısını açmasını beklediklerini" kaydetti.

"6 Ocak Ordu Bayramı" münasebetiyle başkent Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'de askeri geçit töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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6 Ocak Ordu BayramıFuad MasumIrakİbadiSelim El-CuburiUsame En-Nuceyfi
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