Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ante cacic Cluj Napoca Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Dolar/TL 3,43'ün üzerinde
Yılın en düşük seviyesinde
Kodlamayı kolay öğretecek
Kodlamayı kolay öğretecek

Irak'ta 61 DEAŞ militanı öldürüldü

- Irak'ın farklı bölgelerindeki operasyonlarda 61 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ta 61 DEAŞ militanı öldürüldü

MUSUL (AA) - Irak'ın farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 61 DEAŞ militanı öldürüldü.

Irak Savunma Bakanlığı ve devlet televizyonu orduya bağlı 15'inci Piyade Tümeninin, Türkmenlerin Telafer'e bağlı El-Ayyadiyye kasabasının kuzeybatı ve doğusunda yaptığı operasyonlarda 55 militanın öldürüldüğünü duyuruldu.

Peşmerge güçlerinde görev yapan Yüzbaşı Kamran Mahmud da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesine bağlı Er-Riyad kasabasında DEAŞ'a ait 5 araçlık bir konvoya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 militanın öldüğünü söyledi.

Öte yandan başkent Bağdat'ta, Ed-Devanim bölgesinde bir semt pazarını hedef alan bombalı saldırıda 2 sivil öldü, 5'i yaralandı. El-Meamil bölgesinde ise bir kadın kimliği belirsiz silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BağdatDEAŞTelafer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5