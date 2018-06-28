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Irak'ta 70 bin hurma ağacı dikilecek

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi tarım politikalarını geliştirme projesi kapsamında başkent Bağdat'ın güneyine 70 bin hurma ağacı dikecek.Irak'ta söz konusu projeden sorumlu Faiz İsa, basına yaptığı açıklamada, 2 bin dönümlük arazi...

Irak'ta 70 bin hurma ağacı dikilecek

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi tarım politikalarını geliştirme projesi kapsamında başkent Bağdat'ın güneyine 70 bin hurma ağacı dikecek.

Irak'ta söz konusu projeden sorumlu Faiz İsa, basına yaptığı açıklamada, 2 bin dönümlük arazi üzerinde gerçekleştirilecek projenin ülkede bu alandaki en büyük girişimlerden biri olduğunu söyledi.

"Gelecekte 70 binden fazla hurma ağacımızın olmasını planlıyoruz." diyen İsa, projeyle aynı zamanda nadir bulunan bazı hurma türlerini de koruma altına almak istediklerini belirtti.

İsa, konuyla ilgili yaklaşık 70 milyar dinarlık (58 milyon dolar) yatırım öngörüldüğünü kaydetti.

Irak bir zamanlar Ortadoğu ülkelerinin birçoğuna hurma ihraç ederken, ülkede 2003'teki ABD işgali sırasında çok sayıda hurma ağacının kesildiği biliniyor.

Irak'ta 1 dönüm arazi 2 bin 500 metrekareye denk geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
BağdatHurma AğacıIrak
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