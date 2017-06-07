Irak'ta eski maliye bakanına 7 yıl hapis

BAĞDAT (AA) - Irak'ta eski Maliye Bakanı Rafi İsavi, kamuya ve çalıştığı kuruma zarar verdiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yolsuzlukları araştırmak ve tespit etmekle görevli En-Nezaha (hesap sorma) Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin, eski bakan İsavi'yi, kamuya ve çalıştığı kuruma verdiği zarardan dolayı Ceza Kanunu'nun 340. maddesine göre gıyaben 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı kaydedildi.

Sünni Güçler Birliği Koalisyonu üyesi olarak eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde 2008-2014 yıllarında maliye bakanı olarak görev yapan İsavi, hakkındaki terörü destekleme iddiaları nedeniyle görevinden istifa etmişti.