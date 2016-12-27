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Irak'ta gazeteci kaçırıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir gazetecinin silahlı kişilerce evinden kaçırıldığı bildirildi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'in güney batısındaki Seyidiyye bölgesinde bulunan Afrah Şavki adlı kadın...

Irak'ta gazeteci kaçırıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir gazetecinin silahlı kişilerce evinden kaçırıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat'in güney batısındaki Seyidiyye bölgesinde bulunan Afrah Şavki adlı kadın gazetecinin gece yarısı evinden kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

Bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edilen Şevki'nin aracı ile birlikte evde bulunan bir miktar paranın ve altının da silahlı kişilerce alındığı aktarıldı.

Gazeteciyi kimin ya da kimlerin kaçırdığı bilinmiyor, olayı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Şevki, Londra merkezli Şark'ul Avsat gazetesi'nde bir süre çalışmıştı.

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Afrah ŞavkiKadın GazeteciSeyidiyye Bölgesi
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