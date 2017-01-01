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Irak'ta güvenlik güçlerine saldırı

- Necef ilinde bir kontrol noktasının hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 polis hayatını kaybetti

Irak'ta güvenlik güçlerine saldırı

NECEF (AA) - Irak'ın güneyindeki Necef ilinde bir kontrol noktasında gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 6 polisin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Necef İl Meclisi üyesi Hüseyin Vahid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneybatısındaki Kadisiye Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bir kontrol noktasının hedef alındığını söyledi. Kontrol noktasındaki polislerle saldırganlar arasında başlangıçta silahlı çatışma çıktığını belirten Vahid, aşiret güçlerinin de desteğiyle söz konusu saldırının püskürtüldüğünü bildirdi.

Vahid, çatışmanın ardından intihar eylemcisi olduğu öğrenilen 3 kişinin kendilerini patlattığını, olayda 6 polisin öldüğü, çoğunluğu aşiret güçlerinden 25 kişinin yaralandığını kaydetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarında da 24 kişi ölmüş, 38 kişi yaralamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
IrakKadisiye MahallesiNecef
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