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Irak'ta intihar saldırıları: 24 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarında ölü sayısının 24'e, yaralıların ise 38'e yükseldiği bildirildi.

Irak'ta intihar saldırıları: 24 ölü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarında ölü sayısının 24'e, yaralıların ise 38'e yükseldiği bildirildi.

Bağdat Sağlık Birimi'nden Hamid Cemal AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentteki hastanelere Sink Çarşısı'ndaki saldırılarda hayatını kaybeden 24 kişinin cesedinin getirildiğini söyledi.

Cesetlerden 2'sinin intihar eylemcilerine ait olduğunu aktaran Cemal, getirilen yaralı sayısının da 38 olduğunu kaydetti.

Emniyet güçlerinden Hatim el-Cabiri de saldırıların intihar eylemcilerinin üzerilerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Daha önce 13 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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