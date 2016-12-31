Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Irak'ta intihar saldırısı: 13 ölü

- Başkent Bağdat'ta gerçekleşen iki intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta intihar saldırısı: 13 ölü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir çarşıyı hedef alan eş zamanlı intihar saldırılarında ilk belirlemelere göre, 13 kişinin öldüğü, 22'sinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırı araba parçaları satılan Sink Çarşısı'nda meydana geldi. İki intihar eylemcisi tarafından eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirdi, 22'si yaralandı.

Patlamanın ardından benzer bir saldırı ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.






İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BağdatIrakIntihar Saldırıları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.