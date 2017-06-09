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Irak'ta intihar saldırısı: 20 ölü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Babil (Hille) kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişinin öldüğü bildirildi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Babil'e bağlı Miseyyeb ilçesindeki Büyük Miseyyeb Çarşısı'nda intihar saldırısı...

Irak'ta intihar saldırısı: 20 ölü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Babil (Hille) kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişinin öldüğü bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Babil'e bağlı Miseyyeb ilçesindeki Büyük Miseyyeb Çarşısı'nda intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

- Bağdat'ın güneyindeki saldırıda 2 polis öldü

Öte yandan Bağdat'ın güneyinde de devriye görevi yapan polis ekibi hedef alındı. Bombalı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3'ünün yaralandığı bildirildi.

Irak'ın güneyindeki Kerbela'da sabah saatlerinde meydana gelen intihar saldırısında da 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.


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BabilIrakİntihar Saldırısı
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